20 декабря 2022, 00:35
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры. Сигнал звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Также, следуя данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.
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Официальный ресурс по оповещению утром, 19 декабря, сообщил об объявленной воздушной тревоги в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, частично — в Кировоградской области, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области.
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Несколькими часами ранее, утром 19 декабря, пресс-служба киевского оператора ДТЭК сообщила о том, что нестабильная ситуация с энергообеспечением привела к необходимости отключений подачи электричества абонентам украинской столицы. Принятые ранее стабилизационные графики отключения света на тот момент не действовали.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавал, что в стране наблюдается напряженная обстановка с тепло- и водоснабжением.
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