Важное 19 декабря 2022, 11:49 Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины Официальный ресурс по оповещению сообщил о воздушной тревоге в ряде регионов Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствует официальный ресурс по оповещению, сообщил ТАСС.

Сигналы тревоги прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, частично — в Кировоградской области, а также на подконтрольной Украине части территории Запорожской области.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в двух районах столицы Украины. В военной администрации Киевской области заявили о том, что в результате ударов беспилотников получил повреждения объект критической инфраструктуры. Никаких подробностей местные власти не привели.

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Накануне, 18 декабря, Минобороны России сообщало о массированном ударе высокоточным орудием по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.