Мир 17 декабря 2022, 23:29 Зеленский заявил о больших проблемах с водоснабжением на Украине Президент Украины Зеленский: с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы freepik

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На Украине наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. Ситуацию с тепло- и электроснабжением глава государства назвал сложной.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды», — заявил Зеленский в видеообращении.

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Президент отметил, что более всех страдают Киев, Винница, Львов и области. По словам Зеленского, в остальных регионах также наблюдаются масштабные отключения. Глава государства сообщил, что для стабилизации системы необходимо проделать большой объем работы.

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Экстренные отключения света 16 декабря вводили на всей территории Украины после массированного ракетного удара. Об этом сообщил офис президента.

Причиной поражения гражданских объектов на Украине стали неумелые и непрофессиональные действия расчетов систем противовоздушной обороны ВСУ. При отражении удара украинские и западные системы ПВО истратили большую часть своего ресурса по ложным целям, заявили в Минобороны России.