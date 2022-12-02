Спецоперация 02 декабря 2022, 00:46 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Воздушную тревогу объявили в Харьковской области

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Воздушную тревогу объявили в Харьковской области, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

Тревога была объявлена в 0:21. Украинские издание «Страна.ua» сообщило о взрывах на территории Харьковской области.

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Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ВС РФ уничтожают объекты, которые угрожают военнослужащим.

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«Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют Западу накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — пояснил дипломат.

Лавров подчеркнул, что США и военно-политический блок НАТО являются непосредственными участниками конфликта на Украине. При этом российская сторона не настаивает на переговорах с Киевом, но готова выслушать его позицию.

Текущая ситуация в мире напоминает период холодной войны, добавил глава МИД РФ. Он не верит в восстановление отношений России и Запада.