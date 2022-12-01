Мир 01 декабря 2022, 12:33 Лавров заявил, что восстановления прежних отношений России и Запада не будет Глава МИД России Лавров: страны НАТО вернулись к стратегии холодной войны РИА «Новости»

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Не будет восстановления прежних отношений России и Запада. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передали «Известия».

«Ясно лишь то, что если <…> в какой-то момент времени наши западные соседи <…> и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — сказал он в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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Министр также обратил внимание, что страны НАТО вернулись к стратегии холодной войны, чтобы оградить Россию от Евросоюза, а граждан США — приблизить к Европе. Лавров сказал, что Запад «покалечил Совет Европы». Как он отметил, уже «без шансов на выздоровление». Он отметил, что следующей целью станет ОБСЕ.

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Еще министр заявил об обнаружении фактов, что миссия ОБСЕ принимала участие в корректировке огня по Донецкой и Луганской Народных Республиках. Также вскрылись факты их участия в сборе разведывательных данных в интересах ВСУ.