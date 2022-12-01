Мир 01 декабря 2022, 12:55 Россия не просила о переговорах, чтобы выиграть время, — Лавров Глава МИД России Лавров: Россия не просила о переговорах с Украиной РИА «Новости»

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Позицию Украины готовы выслушать, но не настаивают на диалоге. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал враньем разговоры о том, что Россия уговаривает провести переговоры ради передышки. Он выступил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, рассказало РИА «Новости».

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, <…> неприятно потому, что люди врут, врут откровенно», — сказал он.

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Министр уточнил, что Россия не подталкивала Украину к обсуждениям, тем более ради того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения спецоперации. Вместо этого власти всегда давали понять, что готовы выслушать заинтересованных в мирном решении конфликта. Он добавил, что страны Европы не предлагали выступить в роли посредника между Россией и Украиной, а слова папы римского о чеченцах и бурятах не помогли стабилизировать ситуацию и навредили самому Ватикану.

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Сергей Лавров также обвинил миссию ОБСЕ в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и корректировке огня по позициям Донецкой и Луганской народным республикам, а НАТО — в возвращении к приоритетам холодной войны.