Мир 01 декабря 2022, 15:52 Лавров назвал США и НАТО непосредственными участниками украинского конфликта Глава МИД России Лавров: США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине

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Запад накачивает Украину вооружением для того, чтобы уничтожать русских. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США и НАТО участниками конфликта и объяснил, почему военные бьют по объектам инфраструктуры. Его процитировал телеканал «Звезда».

«Не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этом конфликте. Вы напрямую участвуете», — сказал он.

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Сергей Лавров рассказал, что политики призвали поставить Украине дальнобойное вооружение для ударов по тылу, провели конференции и обсудили, на сколько частей можно поделить Россию и кто станет ими руководить. Запад, по его словам, накачивает украинские войска оружием, чтобы они убивали русских. Он стремится не просто нанести России поражение, а уничтожить ее как игрока на международной арене.

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Министр объяснил, что войска ударили по инфраструктуре, которая обеспечивает боевой потенциал Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Высокоточным оружием вывели из строя энергетические объекты, от которых зависит работа ВСУ и доставка западного вооружения.

Россия, по его словам, никогда не настаивала на переговорах с Украиной, но всегда была готова выслушать другую сторону. Он назвал враньем разговоры о том, что страна пытается возобновить переговоры, чтобы выиграть время и набраться сил для продолжения спецоперации.