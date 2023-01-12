Спецоперация 12 января 2023, 22:49 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях Украины РИА «Новости»

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Сирены ПВО сработали сразу в нескольких регионах Украины. По сообщениям местного издания «Политика страны», воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Это подтверждают данные карты оповещения населения Минцифры Украины.

Сигнал о тревоге поступил в 22:38 и 22:42 по московскому времени и звучал более 20 минут.

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"Угроза артобстрела! Сейчас в городе Никополь и Никопольской территориальной общине!" - такое сообщение появилось в Telegram-канале "Карта воздушных тревог".

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Около 18:00 по московскому времени тревогу уже объявляли Днепропетровской области, а также в Полтавском и Харьковском регионах.

Ранее появилась информация, что ВСУ потеряли примерно 200 бойцов в попытках устроить 10 января контратаку в Соледаре. Чтобы число потерь не казалось слишком большим, погибших объявили «пропавшими без вести», написал RT.

Как сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, военное руководство страны отвело часть войск в сторону границы с Белоруссией. По его словам, это нужно для уверенности что линию, которая позволяет украинцам быть связанными с Западом, не будет перерезана.