12 января 2023, 18:35
Сирены воздушной тревоги сработали одновременно в трех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу сразу в трех областях страны
Воздушную тревогу объявили одновременно в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины 12 января. Об этом сообщил официальный ресурс оповещения. Сигнал о тревоге поступил в 16:26 по местному, в 17:26 по московскому времени.
«Следите за последующими сообщениями», — сказано в сообщении.
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Ранее Минобороны России показало работу реактивной установки «Град» в зоне спецоперации. Артиллеристы точным попаданием уничтожили склады с боеприпасами Военных сил Украины.
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На фоне успешных наступательных действий Вооруженных сил России в зоне спецоперации, военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что российская армия загнала противника в угол, и уже в конце января — начале февраля станет ясно о реальном положении сил Украины.
Тем временем по данным Минобороны от 12 января, ВСУ з а прошедшие сутки потеряли около 70 бойцов на Донецком направлении.
На Южнодонецком направлении российские войска ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Пречистовка.
ВСУ
Украина
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