Мир 12 января 2023, 18:09 Украина отвела часть своих войск в сторону Белоруссии Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев отвел часть войск в сторону границы с Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевский режим отвел часть своих войск на север страны — в сторону границы с Белоруссией. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в эфире британского телеканала Sky News.

Он ответил на вопрос журналиста, переживают ли украинские власти из-за ситуации на белорусской границе. По его словам, стране приходится перебрасывать войска на северные территории.

Реклама

«Отвести их [войска] от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

Реклама

Погранкомитет Белоруссии 5 января сообщил о ряде провокаций с применением оружия со стороны украинских военных. Речь идет о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Поддобрянка». По данным ведомства, бойцы ВСУ направляли оружие в сторону белорусских пограничников и показывали им «угрожающие и оскорбительные жесты».

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что украинская сторона пытается разжечь региональный конфликт любыми способами.