12 января 2023, 21:57
ВСУ потеряли около 200 бойцев при безуспешной атаке на Соледар — СМИ
RT: во время атаки на Соледар ВСУ потеряли 200 бойцов, их объявили «пропавшими без вести»
Бестолковая попытка ВСУ контратаковать Соледар стоила украинской армии порядка 200 бойцов, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват. Руководство Вооруженными силами Украины не смогло грамотно организовать атаку, а уничтоженных солдат отнесли к «пропавшим без вести», дабы не усугублять статистику.
По данным телеканала, ВСУ попытались прорвать окружение утром 10 января. Командование задействовало 46-ю и 77-ю бригады, пообещав огневую поддержку со стороны сил 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии. Однако бойцы ВСУ эту поддержку так и не получили.
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«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом „пропавшими без вести“», — говорится в сообщении RT.
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Брошенные на прорыв части двинулись к городу на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Их обнаружили и уничтожили российские штурмовики Су-25. Согласно данным радиоперехвата, в подразделениях не было командиров рот и батальонов.
Ранее в «списании» солдат командование ВСУ уличил военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Подразделения украинской армии под Соледаром «бросили в котел», считает аналитик.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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