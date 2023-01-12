Спецоперация 12 января 2023, 21:57 ВСУ потеряли около 200 бойцев при безуспешной атаке на Соледар — СМИ RT: во время атаки на Соледар ВСУ потеряли 200 бойцов, их объявили «пропавшими без вести» РИА «Новости»

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Бестолковая попытка ВСУ контратаковать Соледар стоила украинской армии порядка 200 бойцов, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват. Руководство Вооруженными силами Украины не смогло грамотно организовать атаку, а уничтоженных солдат отнесли к «пропавшим без вести», дабы не усугублять статистику.

По данным телеканала, ВСУ попытались прорвать окружение утром 10 января. Командование задействовало 46-ю и 77-ю бригады, пообещав огневую поддержку со стороны сил 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии. Однако бойцы ВСУ эту поддержку так и не получили.

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«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом „пропавшими без вести“», — говорится в сообщении RT.

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Брошенные на прорыв части двинулись к городу на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Их обнаружили и уничтожили российские штурмовики Су-25. Согласно данным радиоперехвата, в подразделениях не было командиров рот и батальонов.

Ранее в «списании» солдат командование ВСУ уличил военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Подразделения украинской армии под Соледаром «бросили в котел», считает аналитик.