Важное 07 марта 2023, 10:59 Войска России взяли под контроль почти половину Артемовска Советник врио главы ДНР: ВС России контролируют почти половину Артемовска РИА «Новости»

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Войска России добились успехов в Артемовске и установили контроль почти над половиной территории города. Об этом в эфире «Россия 24» объявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, сообщил ТАСС.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он.

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Ян Гагин рассказал, что украинские военные небольшими группами бегут из города по проселочным дорогам, ведь асфальтированные простреливают российские войска. Он допустил, что ВСУ могут попытаться устроить прорывы окружения, чтобы отступить. Они уже несут большие потери и сдаются в плен.

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Несмотря на то, что официально киевский режим решил продолжать удерживать Артемовск, Вооруженные силы Украины начали отступать из города небольшими группами. Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский предупредил, что после его сдачи начнется освобождение других населенных пунктов.