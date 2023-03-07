Спецоперация 07 марта 2023, 04:08 «Ад придет в другие города». Украинский командир предупредил о последствиях сдачи Артемовска Командир ВСУ Ярославский: в случае сдачи Артемовска ад придет в другие города РИА «Новости»

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Если украинские войска оставят Артемовск, то весь удар российской армии придется на соседние города. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), несмотря на жертвы, которые мы принесли <…> мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — заявил Ярославский телеканалу.

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В качестве примера он привел Часов Яр и Краматорск.

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За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Город расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики и является транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

Командование ВСУ сформировало в населенных пунктах вокруг Артемовска четыре группировки, чтобы помешать бойцам ЧВК «Вагнер» заблокировать город. Чтобы разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать «вагнеровцев», рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.