07 марта 2023, 04:08
«Ад придет в другие города». Украинский командир предупредил о последствиях сдачи Артемовска
Командир ВСУ Ярославский: в случае сдачи Артемовска ад придет в другие города
Если украинские войска оставят Артемовск, то весь удар российской армии придется на соседние города. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), несмотря на жертвы, которые мы принесли <…> мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — заявил Ярославский телеканалу.
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В качестве примера он привел Часов Яр и Краматорск.
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За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Город расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики и является транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
Командование ВСУ сформировало в населенных пунктах вокруг Артемовска четыре группировки, чтобы помешать бойцам ЧВК «Вагнер» заблокировать город. Чтобы разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать «вагнеровцев», рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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