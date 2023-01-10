Спецоперация 10 января 2023, 12:32 Войска приблизились к освобождению Соледара — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению, вслед за ним Артемовск РИА «Новости»

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Бои за Соледар сместились на запад города, а значит, его освобождение близко. Об этом в эфире Первого канала сказал временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, рассказал ТАСС.

«Сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — сказал он.

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По словам Дениса Пушилина, все внимание приковано к боям за Соледар и Артемовск. После взятия первого откроются перспективы для освобождения второго.

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Российские войска пошли в наступление на Соледар, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Они сменили тактику, привлекли штурмовые группы с участием бойцов ЧВК «Вагнер», устроили атаки из минометов, артиллерии и систем залпового огня. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев объявил, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины уйдут из Соледара — командование уже отдало такой приказ.

Ранее в своем Telegram-канале Денис Пушилин заявил, что жители сами должны выбрать название города — Артемовск или Бахмут. Однако сначала нужно создать условия для мирной жизни, ведь украинские войска, по его словам, оставляют города разрушенными — в качестве примера Денис Пушилин привел Волноваху и Мариуполь.