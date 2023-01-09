Спецоперация 09 января 2023, 22:46 Российские войска начали мощный штурм Соледара — Минобороны Украины Замглавы Минобороны Украины Маляр: ВС России начали мощный штурм Соледара РИА «Новости»

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Вооруженные силы России начали мощную атаку на Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Российские войска провели перегруппировку и перебросили дополнительные отряды, заявила Маляр.

По словам украинского замминистра, российская сторона задействовала большое количество штурмовых групп, укомплектованных бойцами ЧВК «Вагнер». Вооруженные силы России сменили тактику, массированно применяют артиллерию, системы залпового огня и минометы, написала Маляр.

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Украинские силы стали уходить из Соледара, но они хотят скрыть это от союзников. Противник массово бежит из городской застройки. Также в Соледаре были брошены подразделения польских наемников.

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ВСУ понесли большие потери в тяжелых боях за Соледар. Бойцы «Вагнера» выступили в качестве штурмовых отрядов при поддержке военных второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат». Оставшихся в городе украинских боевиков «вагнеровцы» методично уничтожают.