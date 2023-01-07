Спецоперация 07 января 2023, 12:08 ВСУ покинут Соледар в ближайшее время Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ получили приказ отступать из Соледара РИА «Новости»

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Украинская армия в ближайшее время оставит город Соледар в Донецкой Народной Республике. ВСУ уже получили приказ отступать, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», — отметил он.

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По словам Киселева, противник сейчас продолжает бежать и оставлять свои позиции. Российские бойцы ведут штурм и уличные бои в Соледаре, Подгородном, Красной Горе, Краснополье и других населенных пунктах.

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Он обратил внимание, что эта операция обещает быть первой успешной, по масштабам сравнимой с боями в Лисичанско-Северодонецкой агломерации.

В пятницу, 6 января, стало известно, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации прорвали оборону Соледара на Донецком направлении.