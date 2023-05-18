Спецоперация 18 мая 2023, 17:52 Военкор рассказал, почему контрнаступление ВСУ затянулось Военкор Коц: сроки контрнаступа ВСУ сорвало командование российской армии Unsplash

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Начало контрнаступления Вооруженных сил Украины сорвало командование российской армии. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Наступать Украина не спешит. Хотя обещала. Почему затягивается „контрнаступ“? Потому что его сроки сорвало командование российской армии», — сказал он.

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По его словам, у ВСУ все было готово к наступлению, хотя им и не удалось скопить силы и совершить незаметную переброску войск и вооружения к линии фронта. Представители киевского режима заявляли, что им чего-то не хватает, и нужно немного подождать, накопить силы и получить западную помощь. Однако дело не в этом, а в хорошей работе российской разведки, пояснил военкор.

Также сработал подход отечественного командования к ликвидации самого опасного оружия, которое получила Украина. В том числе средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ВС России используют новый подход к уничтожению украинских военных целей, уточнил Коц. Речь идет о модернизации бомб ФАБ-500. По данным военкора, к снарядам приделали систему наведения и крылья, сделав их планирующими. Благодаря этому самолеты могут не сбрасывать бомбы непосредственно над целью, а бить ими вглубь.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что до контрнаступления ВСУ остались считаные дни.