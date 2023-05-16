Мир 16 мая 2023, 08:38 Американский генерал объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление Генерал из США Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины медлят с контрнаступлением по причине сложности операции и высоких рисков. Такое мнение в статье для газеты The Washington Post выразил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

По его словам, для наступательных операций требуются надежные и длинные линии снабжения, большое количество сил, точное прицеливание и стрельба, лучшая маневренность.

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«Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — заявил военный.

Он отметил, что контрнаступление связано с огромными рисками. Ведь в момент, когда украинским военным прикажут идти вперед, обратного пути уже не будет. Генерал подчеркнул, что даже для самых элитных подразделений США и самого лучшего военачальника такая операция оказалась бы серьезным вызовом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его военные пока еще не готовы к контрнаступлению. Он объяснил, что им нужно еще немного времени.