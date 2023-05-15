Мир 15 мая 2023, 19:05 Зеленский заявил, что Украина пока не готова начать контрнаступление Президент Зеленский: Украине нужно еще немного времени для контрнаступления РИА «Новости»

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Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления, заявил в интервью европейским СМИ президент страны Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ могут перейти в наступление уже сейчас, но в этом случае «потеряют много людей», сообщил ТАСС.

Зеленский рассказал, что украинские военные якобы могут добиться успехов и с имеющимся вооружением, однако потери личного состава неприемлемы.

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«Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени», — подчеркнул президент Украины.

По его словам, ВСУ уже сформировали готовые к боям бригады, однако они испытывают нехватку «в некоторых вещах». Речь идет о бронетехнике — Зеленский утверждал, что она поступает от западных партнеров партиями.

Власти Франции пообещали передать Украине колесные танки AMX-10RC. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эта техника вряд ли сможет передвигаться по чернозему, зато станет хорошей мишенью для российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Эксперт добавил, что французские политики просто решили избавиться от ненужной техники.