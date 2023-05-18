Спецоперация 18 мая 2023, 16:09 Остались считаные дни. Порошенко рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ Бывший президент Украины Порошенко: ВСУ начнут наступать со дня на день Официальный сайт президента Украины

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До контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались не месяцы или недели, а считаные дни. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Экс-президент отметил, что контратаковать украинские войска начнут со дня на день, при этом наступать они намерены с разных сторон.

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Тема украинского контрнаступления муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще некоторое время для подготовки к операции. Он подчеркнул, что армия готова и сейчас наступать, но человеческие потери будут огромны, поэтому лучше немного подождать.

Американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг предположил, что ВСУ медлят с контрнаступлением из-за сложности операции и высоких рисков. По его словам, у украинской армии нет большого количества сил и длинных линий снабжения. Он подчеркнул, что когда поступит приказ, обратного пути уже не будет.