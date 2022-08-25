Власти Запорожья опровергли данные об отключении ЗАЭС от энергосети

Власти Запорожской области отреагировали на сообщения о первом в истории полном отключении ЗАЭС от энергосети. Представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона рассказали телеканалу «Звезда», что эти заявления не соответствуют действительности.

В Запорожье отметили, что заявление украинской компании «Энергоатом» является чушью.

«Мы же с вами разговариваем — значит, электричество есть. <…> Заявления Энергоатома зачастую политические, а не технические», — рассказали в администрации области.

Ранее украинские энергетики сообщили, что Запорожскую АЭС якобы впервые в истории отключили от энергосети. Там уточнили, что специалисты занимаются восстановлением подключения одного из энергоблоков станции к сети.

На днях заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По ее словам, если инциденты не прекратятся, все может обернуться полномасштабной катастрофой. На прошлой неделе с аналогичным призывом к украинским властям обратились работники станции. Они записали видеообращение.