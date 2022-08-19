Работники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Украину прекратить обстрелы станции. Они подчеркнули, что действия киевского режима необдуманны и опасны, и могут привести к международной катастрофе.

Видеообращения опубликовали в Telegram-канале администрации Энергодара. Рядом с этим городом расположена ЗАЭС.

Опубликованное ранее открытое письмо с призывами прекратить обстрелы подписали свыше 50 сотрудников станции, сообщила Lenta.ru. Письмо, как указано, было размещено в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.

Действующий сотрудник станции Андрей Луганый заявил, что последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и промышленной площадки станции. Люди, по его словам, видят и «прекрасно понимают, кто это делает».

«Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольного украинским войскам — прим. ред.). Пожалуйста, прекратите! Ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди», — заявил мужчина.

Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо о провокациях ВСУ в отношении ЗАЭС. В этом обращении, помимо информации о действиях украинских военных, есть и данные об их возможных последствиях.