Спецоперация 14 ноября 2022, 16:39 Власти заявили, что Украина может начать в Херсоне фильтрационные мероприятия Замгубернатора области Губарева: жителям Херсона запретили посещать центр города РИА «Новости»

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Власти Украины ограничили въезд и выезд из Херсона — есть вероятность, что под предлогом работ по разминированию в городе начнут фильтрационные мероприятия. Об этом заявила ТАСС замгубернатора области Екатерина Губарева.

Сейчас в городе идут «стабилизационные» мероприятия. Кроме выезда из города, власти также ужесточили комендантский час с 17:00 до 08:00.

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«Источники сообщают, что сегодня запретили жителям Херсона посещать центр города. Якобы там проводится разминирование. С высокой долей вероятности будут проводить фильтрационные мероприятия под этим предлогом», — сказала она.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приехал в Херсон. Он выступил перед силовиками, заявил про готовность к миру и предупредил, что журналистов в город не пустят. Сейчас там работает подконтрольная киевскому режиму областная администрация, также объявили комендантский час.

Украина уже лишила аккредитации за репортажи из Херсона некоторых иностранных журналистов. Без разрешений остались минимум шесть человек, в том числе сотрудники CNN и SkyNews.