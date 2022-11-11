Спецоперация 11 ноября 2022, 16:09 ВСУ обстреляли санаторий и жилые дома в Новой Каховке Глава Новой Каховки Леонтьев: ВСУ обстреляли жилые дома и городской санаторий РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по жилому сектору и санаторию в Новой Каховке Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал глава городской администрации Владимир Леонтьев.

«Неспокойный день, украинские войска обстреляли город. Прилеты были рядом с жилыми домами, попали в санаторий», — сообщил он.

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Леонтьев добавил, что некоторые мирные жители получили ранения и обратились в больницу.

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Новая Каховка перешла под контроль российских военных после начала специальной операции на Украине.

Ранее глава Новой Каховки сообщал, что боевики практически ежедневно обстреливают город на протяжении нескольких месяцев. По его словам, основной целью является дамба Каховской гидроэлектростанции. Леонтьев уточнил, что суточный максимум при обстрелах — около 120 снарядов.

Местные власти сообщали об угрозе разрушения дамбы Каховской ГЭС. В этом случае вода во многих районах Херсонской области поднимется как минимум на метр, под угрозой окажется устойчивость домов.