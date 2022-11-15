Спецоперация 15 ноября 2022, 11:03 Украинских войск в Алешках не было и не будет — власти Администрация Херсонской области назвала фейком взятие Алешек силами ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не захватили Алешки. Новость о том, что они якобы вошли в город, является фейком. Об этом ТАСС сообщили в администрации Херсонской области.

«Никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — сказали власти.

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В администрации добавили, что населенный пункт действительно обстреливают. Но информация, которую распространили украинские СМИ, не соответствует действительности.

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Город Алешки находится на левом берегу Днепра. Власти вывозят его жителей с пункта сбора на местной автостанции. Минтруда и соцполитики Херсонской области сообщило, что 14 ноября из-под огня спасли 80-летнюю лежачую женщину с глаукомой и деменцией. Ее госпитализировали в больницу Каланчака.

Кроме того, администрация разносит оставшимся жителям города гуманитарную помощь. Продукты получают маломобильные жители, одинокие родители, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды. В городе по-прежнему работают служба занятости и управления пенсионного фонда.