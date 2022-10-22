Власти Киева признались, что город может остаться без тепла зимой | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 15:54 Власти Киева признались, что город может остаться без тепла зимой Зампред киевской администрации Пантелеев: город может остаться зимой без тепла freepik

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Киев может остаться без тепла этой зимой на несколько дней или недель. Об этом заявил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев в интервью изданию «Экономическая правда».

«Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты», — сказал он.

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Пантелеев выразил надежду на мобильные котельные, Украина надеется их получить в течение двух месяцев.

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При этом основные проблемы киевские власти испытывают не с топливом для котельных, а с дефицитом электроэнергии. Сейчас вся Украина живет и работает в графике аварийных отключений.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждения о воздушных атаках прозвучали почти по всей стране. В частности, тревогу объявляли в Кировоградской и Николаевской областях Украины, Львове, а также Одессе. На данный момент повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины.