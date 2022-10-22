Спецоперация 22 октября 2022, 01:09 Система противовоздушной обороны заработала в Одессе ТАСС: в Одессе заработала система противовоздушной обороны Unsplash

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В Одессе работает система противовоздушной обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

Россия с конца февраля проводит спецоперацию (СВО) на Украине. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут выполнены. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и освобожденные территории. Атаки усилились после проведения в этих регионах референдума.

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После теракта на Крымском мосту 8 сентября в Кремле заявили, что к этому причастны украинские спецслужбы. Через два дня ВС РФ начали наносить удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре. По оценкам украинских экспертов, пострадали порядка 40% объектов.

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На Западе все чаще звучат призывы о мирном разрешении конфликта. В Германии предложили в качестве площадки для переговоров России и Украины город Штральзунд. Однако западные СМИ пытаются обвинить Москву в происходящем на Украине. Если бы они давали факты, а не представляли собственные субъективные оценки, то граждане европейских стран давно бы убедили свои правительства не поддерживать Киев.