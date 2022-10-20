Зеленский подтвердил поражение энергетической инфраструктуры Украины | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 00:24 Зеленский подтвердил поражение энергетической инфраструктуры Украины Президент Украины Зеленский: три объекта энергетической инфраструктуры уничтожены за день РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, три из них полностью уничтожены. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — отмечается в заявлении.

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Зеленский призвал украинцев сократить потребление электроэнергии с 20 октября. До этого его офис объявил о введении ограничений на подачу электроснабжения по всей территории страны.

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«Укрэнерго» пояснила, что отключения коснутся всех. Они пройдут в «веерном» режиме на четыре часа. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко также заявил, что в настоящий момент повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины. На ее восстановление потребуется не менее девяти месяцев.

Ранее во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские войска продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам страны.