Власти Херсона усилят ПВО в районе Антоновского моста

Власти Херсонской области усилят группировку сил противовоздушной обороны в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Новые силы приводятся в боевую готовность, ситуация усиливается. Ночью ПВО сбили ракеты», — сообщил он.

Ранее Стремоусов рассказал, что ночью украинские боевики выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту, соединяющему город Алешки с поселком Антоновка. Системы ПВО сработали четко и сбили снаряды, которые упали в Днепр. Российские военные накрыли позиции националистов ответным огнем.

Накануне нацистам все-таки удалось попасть по мосту из ракет РСЗО HIMARS, последствия атаки показали на видео. На кадрах видно, что боеприпасы повредили дорожное покрытие, оставив сквозные дыры.