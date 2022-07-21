Украинские войска выпустили 12 ракет по мосту на въезде в Херсон

Вооруженные силы Украины в ночь на 21 июля выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 12 ракет. Система противовоздушной обороны отразила удар, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Было громко, работала ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего — все сбили, упало в Днепр», — сказал он.

В городе разрушений нет. Военные нанесли ответный удар реактивной системой залпового огня.

Украинские войска обстреливают автомобильно-пешеходный Антоновский мост через Днепр с 19 июля. Он находится на въезде в Херсон. Боевики используют американские РСЗО HIMARS. После нескольких атак мост был фактически разрушен. Последствия атаки показали на видео.