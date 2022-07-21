Военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ за обстрел Херсона
Замглавы ВГА Стремоусов: военные нанесли удар по позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон
По позициям ВСУ, откуда прошедшей ночью обстреляли Херсон, нанесли ответный удар. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По врагам Херсона, по позициям украинских войск, которые обстреливают мирный Херсон и Херсонскую область, был нанесен ответный удар», — рассказал он РИА «Новости».
Стремоусов напомнил, что ВСУ выпустили 12 ракет из американских HIMARS по Антоновскому мосту. Системы ПВО отразили этот удар и сбили все снаряды. Некоторые из них упали в Днепр. Он добавил, что в результате случившегося разрушений не зафиксировали.
Украинские силы в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Больше всего пострадала Новая Каховка. Там из-за удара HIMARS произошли взрывы на складах с селитрой. В итоге оказались разрушенными рынок, жилые дома, разрушения получила больница. Несколько человек погибли и пострадали.