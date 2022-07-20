Последствия атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне показали на видео

Украинские войска активно обстреливают автомобильно-пешеходный Антоновский мост через Днепр в Херсонской области. Последствия очередной атаки ВСУ показал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что снаряды нацистов оставили в дорожном покрытии моста сквозные отверстия. В настоящее время проезд автомобилей по переправе разрешен.

Накануне украинские войска нанесли удар Антоновскому мосту, соединяющему город Алешки с поселком Антоновка на левом берегу Днепра, писал RT.

Утром 20 июля националисты вновь ударили по мосту, выпустив 12 ракет из РСЗО HIMARS.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области усилят группировку сил противовоздушной обороны, чтобы пресечь атаки нацистов на мост.