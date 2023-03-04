Спецоперация 04 марта 2023, 19:01 Видео ликвидации солдата ВСУ российским снайпером опубликовали в Сети Народная милиция ДНР опубликовала кадры уничтожения боевика ВСУ российским снайпером РИА «Новости»

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Кадры уничтожения военного ВСУ снайпером ВС России появились в Сети. Их опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинского боевика ликвидировал снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

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Боец бывшей 3-й бригады Народной милиции ДНР выявил и уничтожил солдата ВСУ на его позиции.

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Украинские военные за сутки потеряли на Донецком направлении почти 500 военнослужащих. На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла удары ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 150 военнослужащих.

Днем ранее российские военные уничтожили более 200 украинских боевиков на Донецком направлении. ВС России применили авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.