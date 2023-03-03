Спецоперация 03 марта 2023, 15:26 Российские военные уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 210 украинских солдат на Донецком направлении РИА «Новости»

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До 210 украинских военнослужащих уничтожили на Донецком направлении российские подразделения. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали об активных действиях подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении.

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«В ходе ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.

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Кроме живой силы противник потерял пять боевых бронированных машин, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град» и три гаубицы.

В среду, 1 марта, стало известно, что российская авиация сбила украинский самолет в Донецкой Народной Республике. Это произошло в районе населенного пункта Дружковка.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотников и 407 зенитных ракетных комплексов ВСУ.