Спецоперация 04 марта 2023, 13:25 ВСУ потеряли до 150 бойцов на Краснолиманском направлении после удара российских сил Минобороны сообщило о ликвидации 150 украинских военных на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Удары российской армии на Краснолиманском направлении уничтожили до 150 украинских боевиков и одну машину реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удары на этом участке проведения специальной военной операции нанесла группировка российских войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии.

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«Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червонопоповка и Кузьмино Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны отметил, что на этом направлении украинские войска потеряли до 150 человек личного состава, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и машину реактивной системы залпового огня «Град».

Действующие на Купянском направлении войска Западной группировки российских войск уничтожили более 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.