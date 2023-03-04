04 марта 2023, 13:30
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении почти 500 военнослужащих
Минобороны: ВС РФ уничтожили почти 500 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком направлении
Российские военные продолжили успешное наступление на Донецком направлении. За сутки ВС РФ уничтожили почти 500 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение противнику, ликвидировав до 490 бойцов ВСУ убитыми и ранеными, уточнили в ведомстве.
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Помимо этого, украинские военные лишились танка, трех боевых машин пехоты, четырех пикапов, девяти автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», трех гаубиц Д-30, одного орудия Д-20, а также одной американской артиллерийской системы М777.
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На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила подразделения украинской армии в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике, Червонопоповки и Кузьмина в Луганской Народной Республике.
Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 150 военнослужащих. Лишились они и техники: двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин и боевой машины РСЗО «Град».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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