Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов. Операцию с применением ударных вертолетов Ка-52, известных как «Аллигаторы», показал телеканал «Звезда».

Опорные пункты и бронетехника находились в укрепленном районе Вооруженных сил Украины. Разведка обнаружила там позиции танков, противотанковых средств поражения и другую бронетехнику. Российские военные поднялись в воздух на ударных вертолетах Ка-52 и нанесли удары с расстояния более пяти километров.

«Аллигаторы» регулярно используют при проведении спецоперации на Украине. На минувшей неделе экипажи разведывательно-ударных вертолетов провели аналогичный вылет. Минобороны показало также пуск ракет с Ка-52 по укрепрайонам ВСУ и подготовку вертолетов.