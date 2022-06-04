Вертолеты Ка-52 ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ. Кадры с места

Экипажи вертолетов Ка-52 прицельно ударили по опорным пунктам ВСУ. Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало Минобороны во «Вконтакте».

Авторы видеоролика показали процесс подготовки вертолетов к вылету. На кадрах видно, как боеприпасы загружают в специальный отсек. Также показан процесс предполетной подготовки экипажа.

Кроме того, на кадрах показан взлет Ка-52. Вертолеты поднимаются в воздух вертикально. На самих кабинах виден отличительный знак Вооруженных сил России — литера «V».

На видео попал момент выполнения боевой задачи. Камеру закрепили в нижней части вертолета. Это позволило зафиксировать кадры выпуска ракет по боевым целям. Также авторы ролика показали запись с мониторов. На них видны моменты прицеливания и удара.

«Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ», — отметили представители Минобороны.

Часть целей находилась в лесном массиве. Еще несколько позиций ВСУ, по которым экипажи Ка-52 нанесли удар, располагались на открытой местности. Задачи выполнялись в дневное время суток с хорошей погодой.