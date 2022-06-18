Уничтожение опорных пунктов ВСУ российскими Ка-52 попало на видео

Минобороны РФ опубликовало зрелищные кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. На видео попало уничтожение опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

Судя по ролику, экипажи наносят спланированные, выверенные, точные удары по целям и поражают их.

Пользователи соцсетей восторженно отреагировали на очередное видео работы ВС России во время спецоперации на Украине.

«Горжусь нашей армией! Спасибо вам за спасенные жизни людей! Наши пилоты — асы, лучшие из лучших!» — заметил один из комментаторов.

Другие также отмечали, что гордятся советской авиацией, и пожелали военнослужащим выполнить свои задачи и «вернуться живыми и невредимыми».

Минобороны РФ сообщило 18 июня о том, что ВС России за сутки уничтожили более 310 националистов в ходе спецоперации на Украине.