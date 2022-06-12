Боевую работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Они уничтожили опорные пункты ВСУ в ходе спецоперации.

«Во время боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, удары Ка-52 наносили с дистанции более пяти километров.

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 201 самолет ВСУ, 130 вертолетов, 1188 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин.

Помимо этого, ВСУ лишились 508 установок РСЗО, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» ударов по складу ВСУ с противотанковыми ракетными комплексами, переносными зенитными ракетными комплексами и артиллерийскими снарядами к системам вооружения.

Все это вооружение поставили на Украину США и ряд европейских стран. Объект уничтожили в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области.