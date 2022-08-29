Новый премьер-министр Великобритании может отказаться от поддержки Украины, потому что финансовые возможности для этого иссякнут к концу 2022 года. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

«У Британии заканчивается оружие, которое она может передать Украине. Реальность, как признал один из источников в Минобороны, такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — предупредил автор статьи.

Новый премьер-министр Великобритании, который придет на смену Борису Джонсону, встанет перед трудным выбором. Ему предстоит решить, выделять ли на поддержку Украины миллиарды фунтов стерлингов в то время как экономическая ситуация в собственной стране стала напряженной.

Цены на газ вызвали большое беспокойство у беженцев и принимающих их лиц. Одна из местных жительниц заявила о «чрезмерном прославлении украинцев».

Борис Джонсон после нескольких скандалов подал в отставку с поста премьер-министра. Его место могут занять министр иностранных дел Лиз Трасс или экс-глава Минфина Риши Сунак.