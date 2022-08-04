Трасс пообещала не посещать Тайвань в случае избрания премьером Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если ее изберут новым премьер-министром страны. Об этом она заявила во время предвыборных дебатов.

«Нет, я не буду», — ответила Трасс на вопрос телеведущей о визитах на Тайвань. Трансляцию дебатов вел телеканал Sky News.

Британцы выбирают премьера после объявления об отставке Бориса Джонсона. В конце июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии. Новый лидер партии станет премьер-министром. Вместе с Трасс в финал избирательной гонки попал бывший глава Минфина Риши Сунак. Теперь за кандидатов будут голосовать все члены партии. Свой выбор они сделают по почте.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посещала Тайвань 2–3 августа. Ее визит обострил отношения между китайской и американской сторонами. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что поездка Пелоси является нарушением суверенитета Китая и провокацией. Армия страны развернула учения в Тайваньском проливе.