Жители Великобритании дали совет Сунаку после его слов о Путине

Пользователи британского сегмента Twitter раскритиковали заявление кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака о президенте России Владимире Путине. Пользователи сошлись во мнении, что политику первоначально следует обратить внимание на проблемы в Великобритании.

«Великобритания сейчас находится в очень тяжелом положении, а эти кандидаты изо всех сил стараются привлечь внимание средств массовой информации. Ни один из них не является полезным, честно говоря», —написал юзер под ником MBKLondon.

Еще один пользователь счел, что «предстоящий премьер-министр неудачник, который слишком поздно заявил о своем идиотизме».

По мнению еще ряда комментаторов, подобные заявления Сунак делает, поскольку считает, что станет более популярным с их помощью среди однопартийцев.

Сунак ранее призвал не допускать российского лидера на саммит «Большой двадцатки». Его слова вызвали волну критики в соцсетях. На этом фоне вторая претендентка на высокопоставленную должность Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным. Но речь идет не о смене антироссийской риторики, а о борьбе PR-команд, считает директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов.