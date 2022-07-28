Джонсон подтвердил свою отставку с поста премьера Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о неизбежности свой отставки, несмотря на петиции, призывающие оставить его лидером Консервативной партии. Свой пост политик предаст пост человеку с похожей программой.

Джонсон поделился планами на будущее в ходе выступления на бизнес-форуме в Бирмингеме. Его транслировали местные телеканалы.

«Мы подошли к следующему этапу великой политической эстафетной гонки… Я могу вас заверить, что эстафетная палочка будет передана незаметно в чьи-то руки. Этот человек продолжит вести ту же программу», — заявил Джонсон.

За пост премьер-министра Великобритании борются министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Борис Джонсон объявил о намерении покинуть посты премьера и лидера Консервативной партии 7 июля. Причиной послужила серия скандалов с участием британского политика. Британцы освистали Джонсона и назвали его худшим премьером в истории. Однако Джонсон не закончил политическую карьеру: он стал кандидатом на пост генсека НАТО, смена правления в альянсе назначена на сентябрь.