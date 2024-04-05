Эксклюзив 05 апреля 2024, 14:23 «В ближайший год». В Госдуме намекнули на существенные изменения в зоне СВО Вице-спикер Госдумы Чернышов: до конца года в зоне СВО произойдут изменения

Читать 360tv в

Специальная военная операция не может продолжаться вечно. До конца года произойдут события, которые приблизят Россию к победе. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой рассказал вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Политолог напомнила, что правительство поддержало законопроект, который закрепляет в УК РФ механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, заключивших контракт с Минобороны в период проведения спецоперации. Однако далеко не все люди, отбывающие наказание, используют эту возможность. Такое решение — личный выбор каждого, отметил Чернышов.

Специальная военная операция тоже не бесконечная. В ближайшее время, в ближайший год, я думаю, до конца года будут самые существенные изменения на фронтах, которые позволят нам победить. Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Он призвал россиян не верить слухам о якобы готовящейся второй волне мобилизации. Кроме того, подчеркнул он, тех срочников, которых призвали весной в армию, не повезут в зону СВО.

РИА «Новости»

«Об этой второй волне мобилизации говорят уже который месяц. Ну не первый месяц, много времени уже об этом говорят. Специально прогревая и нагревая общественное мнение», — напомнил он.

По его словам, такие люди преследуют цель по расшатыванию ситуации внутри России.

Вот смотри: вся ситуация с начала специальной военной операции и до этого направлена только на одно: разжечь внутри какой-то конфликт. Царство внутри себя нужно разделить. Борис Чернышов

Так как Запад не может сделать это извне, он принимает попытки сделать это изнутри. Одним из рычагов давления на общество стали санкции, которые не увенчались успехом.

«Давайте сейчас, чтобы богатые люди как-то там финансировали, чтобы что-то изменилось — не получилось. Давайте чиновников — не получилось. Давайте обычным людям сделаем плохое — не получилось. Давайте военным будем дезу (дезинформацию — прим. ред.) давать — не получилось. И не получится», — объяснил он.