Общество 11 марта 2024, 16:55 Кабмин одобрил законопроект о снятии судимости с участников СВО Правительство России одобрило законопроект о снятии судимости с участников СВО РИА «Новости»

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Кабмин России поддержал законопроект, который закрепляет в УК РФ механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, заключивших контракт с Минобороны в период проведения спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

Авторами законопроекта стали депутаты ГД Андрей Картаполов, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В отзыве правительства указали, что он получит поддержку при условии доработки. Члены кабмина предлагают дополнить перечень преступлений, включив часть 3 статьи 217.1 УК РФ.

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Уголовную ответственность также предложили снять с осужденных, если они не посягали на половую неприкосновенность несовершеннолетних, безопасность государства и не были вовлечены в террористическую деятельность. В случае заключения контракта уголовные дела в отношении россиян приостановят, а наказание заменят на условный срок.

Если контрактник получил государственную награду или был уволен в связи с состоянием здоровья до окончания периода мобилизации, то его судимость считается погашенной.

Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что профильные комитеты нижней палаты парламента проработают вопрос о смягчении наказания для лиц, которые совершили ненасильственные преступления.