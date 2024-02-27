Мир 27 февраля 2024, 15:21 Танки Abrams назвали переоцененными NI: уничтожение танка Abrams в зоне СВО показало его переоцененность U.S. Department of Defense

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Американские танки Abrams M1, как и другие современные гусеничные боевые машины, полученные украинской армией, потеряли свой статус непобедимого чудо-оружия. На это указали в статье американского журнала The National Interest, посвященной уничтожению американского танка в зоне проведения спецоперации.

Авторы напомнили, что, по данным российских военных, боевая машина загорелась после удара беспилотника.

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«M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся на вооружении в мире», — говорится в статье.

Уничтожение американской боевой машины стало очередным свидетельством эволюции ведения боевых действий при помощи беспилотников и современного противотанкового оружия, которые способны остановить даже самые совершенную и тяжело бронированную технику.

Удар по переданному ВСУ американскому танку Abrams M1 нанес беспилотник «Ланцет», запущенный бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России в районе Авдеевки.

На появившихся в Сети кадрах видно, что боевая машина выехала на открытый участок без какого-либо прикрытия. Журналисты напомнили, что «Ланцет» уже уничтожал немецкие танки Leopard и британские боевые машины Challenger 2 во время летнего контрнаступления ВСУ.