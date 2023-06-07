Спецоперация 07 июня 2023, 19:16 Уничтожение бронетехники ВСУ армейской авиацией сняли на видео Минобороны показало уничтожение двух единиц бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Видео с уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими появилось в Сети. Кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство показало, как военнослужащие российской армейской авиации наносят удары по бронетехнике противника на Южно-Донецком направлении. Выдвижение машин ВСУ обнаружил экипаж вертолета. Удары по технике украинцев нанесли высокоточными управляемыми ракетами.

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«В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники ВСУ с экипажами», — сообщили в Минобороны.

Ранее ведомство показало, как военнослужащие Вооруженных сил России уничтожают иностранную бронетехнику украинцев в зоне спецоперации. Российские силы ударили, в том числе, по танкам Leopard.

До этого ВСУ потеряли 17 танков на Южно-Донецком направлении. Технику противника уничтожили подразделения группировки войск «Восток».