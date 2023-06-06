Спецоперация 06 июня 2023, 18:56 Уничтожение иностранной бронетехники и танков Leopard в зоне СВО сняли на видео Минобороны показало видео с уничтожением иностранной бронетехники и танков Leopard ВСУ

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Министерство обороны показало, как российские военнослужащие уничтожают иностранную бронетехнику Вооруженных сил Украины. Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

«Кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard», — подписало ролик Минобороны.

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На видео показали, как военнослужащие ВС России наводятся на цель, а затем наносят точные удары по иностранной бронетехнике противника.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие уничтожили восемь танков Leopard, когда отбивали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. В сумме украинская армия потеряла 28 танков, а также 109 бронированных машин. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились более 1,5 тысячи военнослужащих.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как ВСУ сами уничтожили подбитый российскими бойцами Leopard. По словам временно исполняющего обязанности главы республики, украинцы не хотели оставлять танк в качестве трофея.