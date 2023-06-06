06 июня 2023, 11:05
Украинские военные потеряли 17 танков на Южно-Донецком направлении
Группировка войск «Восток» уничтожила 17 танков ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные остановили нападение и разведку боем Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Противник лишился 17 танков, двух бронемашин пехоты и других видов техники, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление», — сказал он.
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С участием артиллерии и авиации у Привольного и Нескучного уничтожили 13 танков, шесть бронеавтомобилей и две БМП, в районе Новодаровки — еще один танк и военнослужащих, вблизи Ольговского — пять пикапов, по три танка и бронеавтомобиля.
По словам Олега Чехова, к северу от Никольского украинские подразделения попытались устроить разведку боем, но их остановили. Средства ПВО сбили дроны «Валькирия», «Лелека» и «Фурия».
На Запорожском направлении, сообщил руководитель пресс-центра, тоже поразили несколько объектов ВСУ. В районе Степового засекли опорный пункт, около Новоданиловки — станцию радиоэлектронной борьбы и военнослужащих, в Новоандреевке и вблизи Щербаков — пункты временной дислокации, у Червоной Криницы — гаубицу «Мста-Б».
Минобороны России сообщило о безуспешной попытке ВСУ 4 июня прорвать оборону на Южно-Донецком направлении. Подразделения отбросили на прежние позиции, уничтожив танки и другую бронетехнику.
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